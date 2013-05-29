На двух полигонах продолжается полевой выход групп уничтожения

По словам начальника отдела оперативного обеспечения штаба 6-го армейского корпуса полковника Михаила Ковальского, личный состав групп уничтожения после прохождения к подготовке оттачивает практические навыки по обезвреживанию и уничтожению непригодных боеприпасов в ходе полевого выхода на специально оборудованных площадках и с соблюдением всех мер безопасности.

- В начале работ группы уничтожения тщательно рассчитали все параметры, которые необходимы для проведения взрывных работ. После завершения полевого выхода данные группы смогут привлекаться к проведению разминировальных работ, - отметил полковник Михаил Ковальский.