Заместитель Министра обороны провел прием граждан по личным вопросам

Вопросы касались получения служебного жилья, предоставления разрешения на заключение очередного контракта с оборонным ведомством на прохождение службы, получение денежной компенсации за неполученное вещевое имущество и т.п..

В частности, полковник Алексей Данильчук, вместе с группой офицеров обратился к заместителю Министра обороны Украины - руководителю аппарата с просьбой рассмотреть вопрос об обеспечении военнослужащих жилой площадью в переоборудованном зданим. Определенные чиновники дали розясенення по этому вопросу и Владимир Можаровский убедил всех, что в ближайшее время вопрос решится положительно.

Кроме этого, были рассмотрены вопросы дальнейшего проходженняя военной службы и восстановления в рядах ВС Украины, несогласия с наложенными взысканиями и прочее.

Заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата дал поручение соответствующим должностным лицам подробно изучить ситуацию и дать предложения по решению поднятых проблем.

На основании всех решений, принятых во время приема заместителем Министра обороны Украины - руководителем аппарата Владимиром Можаровским, в Управлении по работе с гражданами и доступом к публичной информации Министерства обороны Украины был составлен протокол. В установленный срок авторам обращений будет предоставлен письменный ответ.