Злата Огневич получила звание заслуженной артистки АР Крым

Глава правительства Крыма Анатолий Могилев вручил Злате Огневич нагрудный знак и памятный сувенир в виде золотой жемчужины. Анатолий Могилев поблагодарил Злату Огневич за прекрасное выступление на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013» и отметил, что крымчане вместе со всей Украиной рады такому успешному выступлению Златы.

– Я считаю, что она выступала очень достойно, она была лучшая, – сказал глава правительства Автономной Республики Крым. – И то, что в этом году Злата признана самой красивой участницей «Евровидения-2013», подтверждает то, что в Крыму живут самые красивые девушки.

В первую очередь, Злата Огневич поблагодарила за награду и рассказала, что это первое в ее жизни звание, и это для нее очень почетно.

– Хоть я и родилась в Мурманске, я считаю себя крымчанкой. Именно в Крыму я выросла и сформировалась как личность и как артистка, – добавила Огневич.

Девушка также рассказала, что 29 мая в составе Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины посетит Республику Косово с миротворческой миссией.

– Я буду петь для миротворцев украинские, русские песни, а также, конечно же, песню «Gravity». И обязательно на моем кителе будет эта высокая награда, – сказала она.

Почетное звание присвоено Злате Огневич за значительный личный вклад в развитие культуры в Украине и в Крыму, высокое исполнительское мастерство, а также за участие в конкурсе «Евровидение-2013».

Напомним, что солистка Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины Злата Огневич достойно представила Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013» в шведском городе Мальме. Выполнив музыкальную композицию «Gravity», талантливая певица вышла в финал конкурса, где в борьбе с представителями 25 стран получила для Украины третье место.

Справка. О невероятном таланте молодой певицы Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины говорят ее многочисленные победы и достижения:

Победительница конкурса «Первая поющая радиоведущая»;

Победительница популярного телешоу «Народная звезда-3»;

«Человек года» в 2010 году (согласно ежегодному обзору запросов Zeitgeist по версии Google);

Голос рекламной кампании ТМ «Корона» – с известной песней «Страсть».

На международном престижном конкурсе «Славянский базар» в Витебске Злата Огневич выступала в качестве специального гостя (2010 год). А в 2011 году на конкурсе «Crimea Music Fest» заняла первое место и дополнительно получила приз прессы.

Недавно неожиданная и приятная новость пришла из Посольства Аргентины: иностранные дипломаты наградили Злату званием «Лучший голос Украины» и вручили памятный приз.