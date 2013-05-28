В Киеве начался семинар по вопросам развития службы в военном резерве

В мероприятии, подготовленном Главным управлением оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, приняли участие начальник управления кадров – командир 115-й региональной бригады обеспечения Национальной гвардии штата Калифорния полковник Вооруженных сил США Кейт Трэш, начальник отделения двустороннего сотрудничества отдела оборонного сотрудничества Посольства США в Украина майор ВС США Свен Олсон, заместитель руководителя Офиса связи НАТО в Украине Керсти Кэлдер.

Открывая мероприятие, первый заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Владимир Талалай отметил, что в Вооруженных Силах Украины продолжается работа по развитию службы в военном резерве.

– Эта работа, прежде всего, требует соответствующей нормативной базы и материального обеспечения. На сегодня разработана Концепция службы в военном резерве и программа ее реализации, в которой определены основные направления развития службы в военном резерве, задачи на текущий период и ближайшую перспективу, – сообщил генерал-майор Владимир Талалай.

Он отметил, что для того, чтобы военная служба в резерве заняла должное место в процессе комплектования Вооруженных Сил Украины, условия приема на нее должны быть сбалансированными.

– Военный резерв – это одна из составляющих комплектования будущего украинского войска. Поэтому ее условия должны удовлетворять все стороны процесса: командование Вооруженных Сил, непосредственно резервистов и их гражданских работодателей, – подчеркнул генерал-майор Владимир Талалай.

Участники международного семинара обменялись опытом внедрения военной службы в резерве в вооруженных силах двух стран.