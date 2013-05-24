Инспекционная группа ВС Германии посетила Военную академию Одессы

Знакомясь с учебной базой военного вуза, немецкие военнослужащие во главе с полковником Леманом Йорном провели встречу с временно исполняющим обязанности начальника Военной академии (г. Одесса) генерал-майором Олегом Гуляко, побывали в учебных аудиториях, военно-историческом музее и храме Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Продолжением визита иностранной инспекционной группы стал брифинг, во время которого гости ознакомились со структурой и задачами высшего военного учебного заведения, а также обсудили вопросы, требующие согласования и дальнейшей двусторонней обработки.