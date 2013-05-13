Украинские военные инженеры в Косово - одни из лучших

Многонациональные тренировки проходили в три этапа под общим управлением командующего международными стабилизационным силами края генерал-майора Бундесвера Фолкера Хелбауера.

Основная цель учений была направлена ​​на отработку элементов взаимодействия по обеспечению свободы передвижения миротворческих войск совместно с реализацией технических и тактических навыков многонациональных подразделений на этапе урегулирования и управления агрессивно настроенным толпой населения. Всего в тренировках принимали участие более 700 военнослужащих из состава тактического резерва KFOR, боевых групп "EAST" и "WEST", многонационального специального подразделения (MSU), миссии Европейского Союза (EULEX), а также полиции Косово.

По легенде учений уличные протесты и демонстрации населения условной административно-территориальной единицы вышли из-под контроля и стали приобретать все более агрессивный характер с проявлениями элементов насилия. Полиция самостоятельно не в состоянии урегулировать ситуацию. Для погашения конфликта и с целью восстановления безопасной обстановки было решено задействовать миротворческие подразделения стабилизационных сил. Стоит заметить, что тренировки проходили в условиях максимально приближенных к реальным событиям с применением против условных демонстрантов слезоточивого газа, дымовых гранат, взрывчатых пакетов и водометов.

В ходе проведения операции личный состав инженерной роты национального контингента 17-й ротации, что входит в состав объединенной логистической группы поддержки штаба KFOR под командованием командира роты капитана Андрея Братащука успешно выполнил задачи по обеспечению свободы передвижения миротворческих войск (FOMD).

Согласно стандартных оперативных процедур FOMD, после получения запроса на инженерную поддержку тактических подразделений по разграждения искусственно созданных препятствий (roadblock) на основных путях движения, украинские миротворцы с помощью минно-розыскной собаки по имени Ларс профессионально выполнили проверку дорожных завалов на наличие взрывоопасных предметов , и с использованием тяжелой инженерной техники ИМР-2М быстро разгородили заблокированы пути, тем самым дав возможность бронированным машинам пробиться на поддержку до личного состава, который был "отрезан" от основных сил.

Командующий силами KFOR генерал-майор бундесвера Фолкер Хелбауер высоко оценил действия украинского подразделения:

- Я вижу, что вы хорошо взаимодействуете с другими контингентами, а это является залогом успеха при выполнении любого задания или операции.

По итогам учений по контролю толпы и свободы передвижения войск "Silver Saber" командующий миротворческих сил в Косово генерал-майор Фолкер Хелбауер лучшим двум военнослужащего национальных контингентов вручил награды KFOR. Одну из них за высокий профессионализм, проявленный при проведении операции, получил военнослужащий национального контингента - механик-водитель тяжелого инженерной техники ИМР-2М старший прапорщик Андрей Денесюк.

Стоит добавить, что в интересах многонациональных боевых групп сил KFOR в Косово на инженерное подразделение национального контингента возлагаются задачи по расчистке дорог, проведение земляных работ, разгрузки и погрузки грузов, строительство защитных стенок, оборудование невзрывчатых заграждений, частичный ремонт и обслуживание путей движения, инженерная разведка местности на наличие взрывоопасных предметов и их обезвреживания, разрушение объектов и т.д..

За время пребывания в составе миротворческих сил украинского саперы выполнили почти 200 задач и проверили на наличие взрывоопасных предметов около 9000 квадратных метров местности.