Первый заместитель министра поздравил ветеранов

- В этот праздничный весенний день молодое поколение чтит ветеранов Великой Отечественной войны. Тяжелые ранения, контузии и боевые травмы не прошли без ущерба для вашего здоровья, и обязанностью государства сейчас является постоянная забота о вас, - отметил Александр Олейник. - Пусть ваши жизненные достижения и ратные подвиги перейдут в наследство счастья и здоровья ваших детей и внуков.

За мужество и отвагу, проявленную на фронтах Великой Отечественной войны, значительный вклад в военно-патриотическое воспитание украинской молодежи и по случаю Дня Победы Валерию Бакалюку, Ивану Карплюку, Гавриле Долгополову, Николаю Иванову, Николаю Вишнякову, Зинаиде Красицкой и другим ветеранам были вручены листы благодарности от Министра обороны Украины и памятные подарки.

Сейчас на медицинском обеспечении в военных учреждениях здравоохранения находится около 395 тысяч ветеранов военной службы и более 100 тысяч участников войны и инвалидов.

Именно благодаря усилиям военных врачей, медсестер, санитаров военно-медицинской службы в годы Великой Отечественной войны в строй было возвращено 72,3% раненых и 90,6% больных. Это стало своеобразным подтверждением высокого профессионализма военных медиков, более 166 тысяч из которых были награждены орденами и медалями, а 47 медицинским работникам было присвоено звание Героя Советского Союза.