Завершилась очередная ротация украинских миротворцев в Косово

С возвращением в Украину этой группы военнослужащих завершилась очередная ротация украинского миротворческого контингента многонациональной боевой группы «East» сил КФОР в Косово.

Накануне, в рамках ротации на американской военной базе «Bondsteel», где дислоцируется украинская составляющая многонациональной боевой группы «East», состоялась торжественная церемония передачи полномочий военнослужащим миротворческого контингента новой, 17-й ротации, от предшественников из 79-й отдельной воздушно-десантной бригады Сухопутных войск ВС Украины.

В торжествах приняли участие руководитель оперативной группы министерства обороны Украины, командир 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Петр Литвин, командир многонациональной боевой группы «East» полковник американской армии Веймон Стори, командир польского национального контингента подполковник Яцек Вера, командиры рот американского, польского, турецкого, армянского национальных контингентов и другие должностные лица.

Командиры старой и новой ротаций подполковник Илья Федоренко гвардии майор Владимир Кокорев торжественно передали друг другу Государственный флаг Украины и доложили руководителю оперативной группы министерства обороны Украины генерал-лейтенанту Петру Литвину о приеме-передаче должности и готовности к выполнению задач.

Руководитель оперативной группы министерства обороны Украины генерал-лейтенант Петр Литвин высоко оценил действия украинского миротворческого контингента 16-й ротации в составе многонациональной боевой группы «East» сил КФОР.

– Вы многому научились в ходе проведенных боевых задач по поддержанию мира и спокойствия на косовской земле. Я уверен, что этот бесценный опыт будет вам чрезвычайно полезным при дальнейшем прохождении службы на родине, – отметил он.

Военнослужащим новой – 17-й ротации – он пожелал достойно продолжать традиции, приумножать достижения и уверенно нести Государственный флаг Украины на международной арене.

– Желаю вам с честью выполнить свою миссию и успешно вернуться домой. Пусть ваша выдержка, профессионализм и высокие моральные качества будут служить утверждению мира и взаимопонимания между народами, здесь, на косовской земле, – подчеркнул генерал-лейтенант Петр Литвин.

В свою очередь командир многонациональной боевой группы «East» полковник Веймон Стори поблагодарил личный состав 16-й ротации национального контингента за отличную службу и отметил, что партнерство имеет ключевое значение для успеха миссии КФОР в Косово.

– Вы профессионально работали во взаимодействии с международными партнерами, надежно обеспечивали мир и спокойствие в этом крае. Это была большая честь – служить вместе с вами, – отметил в приветственной речи полковник Веймон Стори.

Обращаясь к командиру украинского миротворческого подразделения новой, 17-й ротации, гвардии майору Владимиру Кокореву, он отметил, что залогом успешных действий многонациональной боевой группы «East» сил КФОР является объединение усилий военнослужащих всех национальных контингентов, и выразил уверенность, что украинские миротворцы и дальше будут высокопрофессионально нести службу на этой балканской земле.

– Мы должны работать как одна команда, с целью помощи Косово стать местом, где все граждане могут достичь процветания. Я знаю, что вы хорошо подготовленые, профессиональные военнослужащие, и убежден, что вы и впредь будете продолжать доброе дело ваших предшественников, – подытожил полковник Веймон Стори.

После завершения церемонии по передаче полномочий личный состав миротворческих подразделений прошел торжественным маршем перед трибуной с почетными гостями. Командир украинского миротворческого контингента 16-й ротации подполковник Илья Федоренко был награжден памятными знаками и ценными подарками.