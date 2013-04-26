«Млечный путь-2013»: бомбардировочная, штурмовая и истребительная авиация в небе

В то же время с Хмельнитчины для выполнения практического бомбометания на авиационном полигоне Повурск по объектам условного противника была поднята пара Су-24М.

При отработке задач тактического бомбометания экипажи Су-24М использовали указания передовых авиационных наводчиков. Практические и тактические действия бомбардировочной авиации прикрывали экипажи истребительной авиации на Су-27. Для противодействия бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации условно созданного группирования войск «Северных» противодействовали подразделения противовоздушной обороны «Южных». В частности, истребительная авиация выполняла задачи отражения налета авиации условного противника, обеспечивала боевые действия ударной авиации.

По словам заместителя командующего Воздушных Сил по авиации – начальника авиации генерал-лейтенанта Василия Никифорова, в исследовательском командно-штабном учении задействованы практически все подразделения тактической и транспортной авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск Воздушных Сил, а также подразделения Сухопутных войск, на которые возложена задача противовоздушной обороны государства, поскольку главный вопрос, который будет исследоваться в ходе обучения, касается перспективной системы управления противовоздушной обороной государства.

– Для получения перспективными органами управления определенных возможностей по планированию, применению и управлению группировками войск, между «Северными» и «Южными» разыгрываются определенные тактические эпизоды. Другими словами – одни наступают, другие обороняются. Таким образом, мы исследуем возможности и способность сил и средств видов Вооруженных Сил, их родов и специальных войск выполнять задачи в различных условиях. И только после завершения учений будут делаться соответствующие выводы относительно перспективной структуры системы управления, – сообщил генерал-лейтенант Василий Никифоров.