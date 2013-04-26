На Харьковщине военные пожарные локализовали условный пожар

В частности, на практике были отработаны алгоритм действий должностных лиц воинской части при возникновении внештатной ситуации на объекте.

Организаторы практического обучения – офицеры Северного территориального отдела пожарной безопасности Вооруженных Сил Украины в рамках обмена опытом привлекли к тренировке всех начальников служб пожарной безопасности и командиров пожарных подразделений воинских частей, расположенных в регионе. В мероприятии приняли участие более 100 военнослужащих и гражданских работников, также было задействовано около 10 единиц специальной техники.

– Специфика военного имущества, находящегося в наших хранилищах, требует постоянного совершенствования подходов к предотвращению пожаров или других чрезвычайных ситуаций. Это направление работы является приоритетным для всего личного состава военной базы, – рассказал командир полка полковник Олег Резуненко.

– Для специального обучения у нас создана пожарно-психологическая полоса. Разного рода препятствия воспитывают у солдат устойчивость к огненной стихии и уверенность в собственных силах, – сообщил начальник службы пожарной безопасности военной базы майор Владимир Немирович. Он добавил, что подобно этому учебного места больше нет в воинских частях, расположенных в восточных областях страны.

После теоретической части мероприятия состоялась непосредственная локализация последствий условного возгорания боеприпасов, хранившихся на открытой площадке.

– Личный состав воинской части продемонстрировал высокие практические знания и профессиональные навыки, – отметил начальник Северного территориального отдела пожарной безопасности Вооруженных Сил Украины полковник Вячеслав Стола, подводя итоги тренировки по тушению условного пожара на технической территории военной базы.