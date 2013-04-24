Одесские курсанты выполняют десантирование с парашютом в простых и сложных метеоусловиях

Во время занятий основная нагрузка идет на индивидуальную подготовку будущих офицеров. А именно выполнение контрольных стрельб из различных видов стрелкового оружия, изучение «науки маскировки», инженерное дело, а также десантирование с парашютом.

По словам начальника факультета ВДВ и разведки полковника Станислава Чумака, согласно программе подготовки в течение учебного периода курсанты должны довести до автоматизма навыки совершения прыжков с парашютом с полной выкладкой днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, на различной местности.

– В течение учебного периода курсанты продолжат совершенствовать навыки, полученные на полигоне. От каждого студента требуются высокая инициатива и самостоятельность, владение оружием, умение принимать решения, и знания тактики боя. Все это позволит будущим командирам качественно овладеть различными способами совместных действий, необходимыми для успешного решения задач в условиях, максимально приближенных к боевым, – подчеркнул офицер.