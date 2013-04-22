В Ивано-Франковске военнослужащие приняли участие в «Крестном пути»

Традиционно военнослужащим доверили нести крест от 11 до 12-й станции. Кстати, этот крест создан по библейским описаниям, подобным тому, который нес Иисус, направляясь на казнь.

– Мы всегда с благодарностью относимся к предложению общины и священнослужителей Ивано-Франковска принять участие в этом знаменательном ритуале, – отметил заместитель начальника Ивано-Франковского гарнизона по воспитательной работе подполковник Любомир Демчук. – Это способствует духовному воспитанию наших солдат и офицеров.

Следует заметить, что военнослужащих для участия в этой церемонии отбирают исключительно на добровольных началах. Причем желающих всегда много. Особенно попасть на «Крестный путь» желают солдаты срочной службы, которые приехали в Прикарпатье из восточных областей Украины.

– Мне очень приятно, что люди в униформе ежегодно, вместе с рядовыми горожанами, участвуют в наших праздниках, – выразил свою позицию горожанин Николай Мацюк. – Это свидетельствует о том, что дух наших воинов воспитывается в рамках высокой морали и уважения к людям нашего государства. Я убежден, что таким образом они почувствуют: не важно, каким тяжелым является твой «жизненный крест», его всегда легче нести, когда рядом есть надежные товарищи.