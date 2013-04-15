Украинские миротворцы в Конго приняли участие в тренировке подразделений контингентов
13 апреля 2013 украинские миротворцы 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго приняли участие в совместной тренировке подразделений, которое проводилось под руководством командира бригады Северного Киву бригадного генерала С. Поннаппы.
Во время мероприятия было проверено организации взаимодействия между контингентами разных стран и их готовность к выполнению определенных задач. Кроме украинцев в тренировке приняли участие представители Индии, Уругвая, Южной Африки и Иордании.
В ходе учений в небо было поднято пару вертолетов Ми-24 из состава украинского вертолетного отряда, которые под руководством летчиков подполковников Сергея Фарион и Олега Дробязко провели разведку местности в определенном районе. Группа украинских авианаводчиков, во главе с подполковником Александром Пешковым, в составе индийского батальона отработала элементы взаимодействия между воздушными и наземными подразделениями бригады, порядок обмена информацией между ними.
По итогам учений действия украинских миротворцев были определены командиром бригады, как увереные, отряд выполнил задание вовремя и в полном объеме.