Украинские миротворцы в Конго приняли участие в тренировке подразделений контингентов

Во время мероприятия было проверено организации взаимодействия между контингентами разных стран и их готовность к выполнению определенных задач. Кроме украинцев в тренировке приняли участие представители Индии, Уругвая, Южной Африки и Иордании.

В ходе учений в небо было поднято пару вертолетов Ми-24 из состава украинского вертолетного отряда, которые под руководством летчиков подполковников Сергея Фарион и Олега Дробязко провели разведку местности в определенном районе. Группа украинских авианаводчиков, во главе с подполковником Александром Пешковым, в составе индийского батальона отработала элементы взаимодействия между воздушными и наземными подразделениями бригады, порядок обмена информацией между ними.

По итогам учений действия украинских миротворцев были определены командиром бригады, как увереные, отряд выполнил задание вовремя и в полном объеме.