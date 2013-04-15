На Херсонщине продолжается боевое слаживание 18-го вертолетного отряда

На Херсонщине, на базе 11-й отдельной бригады армейской авиации, продолжается боевое слаживание 18-го отдельного вертолетного отряда, который через несколько месяцев будет выполнять миротворческие задачи в Демократической Республике Конго.

В течение первой недели подготовки в учебно-тренировочных полетах приняли участие 6 экипажей Ми-24 на 2-х вертолетах Ми-24 и 4 экипажа Ми-8 на 2-х вертолетах Ми-8. Во время занятий экипажи провели две летные смены с выполнением специальных упражнений: восстановление навыков на групповую слетанность и боевое маневрирование во время преодоления средств противовоздушной обороны условного противника, поражения различных целей. Также группами боевого управления командного пункта отряда проводятся практические тренировки авиационных наводчиков по управлению экипажами вертолетов Ми-24 при наведении на наземные цели.

По словам временно исполняющего обязанности командира 11-й отдельной бригады армейской авиации подполковника Мухаммада Буланбаева, который осуществлял руководство полетами, кроме определенных задач особое внимание обращалось на мероприятия по безопасности полетов.

- На протяжении почти месячной подготовки экипажей учитываются особые условия выполнения задач в ДР Конго. Это, в частности, полеты на максимально допустимых высотах, взлет и посадка на площадку ограниченных размеров, - отметил подполковник Мухаммад Буланбаев.

Во время полетов высокие профессиональные навыки продемонстрировали подполковник Руслан Мельник и майоры Владимир Бондаренко, Василий Боцвинок и Иван Полихун.

Всего за две летные смены пилоты совершили 108 полетов, а общий налет составил более 39 часов.

Справка. Подготовка личного состава 18 отдельного вертолетного отряда продлится до конца апреля. По программе, будущие миротворцы готовят технику к использованию, проходят занятия по специальной, огневой, физической и языковой подготовки. Проверяются средства связи с учетом сложных метеорологических условий. После завершения подготовки пройдет сертификация отряда, во время которой представители ООН и члены специальной комиссии Министерства обороны оценят готовность вертолетного отряда к выполнению задач по назначению.