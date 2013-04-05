Военные городки переведут на энергосберегающие осветительные приборы

- Министром обороны принято решение об установлении этих приборов собственными силами за счет мобильных бригад. Это позволит существенно сэкономить средства и направить их на другие важные направления, в том числе строительство жилья для военнослужащих, - отметил он.

Как сообщил Артуро Бабенко, на начальном этапе речь идет об ознакомлении с перспективными для использования в Вооруженных Силах Украины приборами учета и контроля энергопотребления, энергосберегающими осветительными приборами, проведение соответствующей работы с производителями и поставщиками указанной продукции.

- В текущем месяце будет детально изучена вся информация и предложения от производителей, после чего проведены тендеры на закупку продукции, - отметил заместитель Министра обороны Украины.