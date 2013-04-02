Зарплата военнослужащих по контракту составит около 6 тысяч гривен

Об этом заявил Министр обороны Украины Павел Лебедев, работая в Новоград-Волынском гарнизоне, сегодня, 2 апреля.

– Мы переходим на профессиональную армию, поскольку солдаты срочной службы за один год не в состоянии получить соответствующую военную подготовку и профессиональные навыки. Для перехода на профессиональную контрактную армию уже решены многие вопросы, в частности то, что касается социальных гарантий. В частности, военнослужащим, которым денежное обеспечение не было повышено в прошлом году, оно будет увеличено поэтапно до июля следующего года. Постепенно будет решаться проблема и с жильем. Это те предпосылки, которые позволят нам перейти на контрактную армию, – сказал руководитель оборонного ведомства Павел Лебедев.