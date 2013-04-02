На Кировоградщине состоялся выпуск спецназовцев
На Кировоградщине в 50-м отдельном учебном отряде специальной подготовки командования Сухопутных войск ВС Украины состоялся очередной выпуск специалистов для частей и подразделений специального назначения.
Как сообщил заместитель командира 50-го отдельного учебного отряда специальной подготовки по воспитательной работе майор Богдан Сытник, слушатели нынешнего набора получали специальность младших командиров, инструкторов, связистов и других специалистов для армейских частей и подразделений специального назначения.
Спецназовцы в полном объеме прошли курс обучения и после сдачи выпускных экзаменов получили соответствующие свидетельства.
– Программа обучения включала практические полевые выходы, занятия по специальной, тактико-специальной, разведывательной, языковой, воздушно-десантной подготовке и минно-подрывному делу, а также другим общевойсковым дисциплинам, – рассказал майор Богдан Сытник.
После получения свидетельств выпускники отправились в свои воинские части.