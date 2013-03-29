Стрелки-снайперы усовершенствовали свои навыки в выборе и маскировке огневых позиций
Совершенствованию навыков стрельбы из различных положений, а также отработке вопросов скрытого перемещения, оборудование и маскировку огневых позиций было посвящено комплексное занятие стрелков-снайперов 28-й отдельной механизированной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск, которые состоялись на Черноморском полигоне в Одесской области.
Главной особенностью проведенного мероприятия стало совершенствование навыков личного состава в условиях лесополосы и открытой местности. В ходе комплексного занятия стрелки-снайперы на практике демонстрировали свои навыки и умения в подготовке оружия к стрельбе, маскировки и оборудования позиций с использованием специального снаряжения и природного укрытия.
Во время отработки практических элементов опытные офицеры-инструкторы оказывали подчиненным советы, создавали нестандартные ситуации. На пересеченной местности снайперы встречались с условным противником и должны были в определенный срок с невыгодной позиции провести маскировки.
По словам исполняющего обязанности начальника разведки 28-й отдельной механизированной бригады капитана Александра Савицкого, особое внимание в ходе выполнения специальных заданий уделялось организации взаимодействия снайперов между собой.
- Военнослужащие усовершенствовали свои навыки в выборе и маскировке огневых позиций с учетом естественного рельефа местности, а также в подготовке путей отхода и перемещении на поле боя, - отметил офицер.
Завершилось комплексное занятие зрелищным элементом тактической подготовки - «снайперской дуэлью». Кроме того военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного оружия по различным типам мишеней, находящихся на разных дистанциях.