Стрелки-снайперы усовершенствовали свои навыки в выборе и маскировке огневых позиций

Главной особенностью проведенного мероприятия стало совершенствование навыков личного состава в условиях лесополосы и открытой местности. В ходе комплексного занятия стрелки-снайперы на практике демонстрировали свои навыки и умения в подготовке оружия к стрельбе, маскировки и оборудования позиций с использованием специального снаряжения и природного укрытия.

Во время отработки практических элементов опытные офицеры-инструкторы оказывали подчиненным советы, создавали нестандартные ситуации. На пересеченной местности снайперы встречались с условным противником и должны были в определенный срок с невыгодной позиции провести маскировки.

По словам исполняющего обязанности начальника разведки 28-й отдельной механизированной бригады капитана Александра Савицкого, особое внимание в ходе выполнения специальных заданий уделялось организации взаимодействия снайперов между собой.

- Военнослужащие усовершенствовали свои навыки в выборе и маскировке огневых позиций с учетом естественного рельефа местности, а также в подготовке путей отхода и перемещении на поле боя, - отметил офицер.

Завершилось комплексное занятие зрелищным элементом тактической подготовки - «снайперской дуэлью». Кроме того военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного оружия по различным типам мишеней, находящихся на разных дистанциях.