Комиссариаты Южного оперативного командования взяли на учет 85 тысяч юношей

Фото: Минобороны Украины

На юге и востоке Украины завершилась приписная кампания. В рамках реализации этого мероприятия военными комиссариатами Южного оперативного командования на воинский учет взято около 85 тысяч юношей 1996 года рождения.

Как рассказал начальник отдела призыва и комплектования центра личного состава штаба Южного ОК полковник Виктор Шевчук, работа по приписке молодежи в районных и призывных участках осуществлялась без срывов, в плодотворном взаимодействии с представителями органов местной власти и в соответствии с определенными графиками.

- Начиная со 2 января, в течение почти трех месяцев мы тщательно изучали морально-деловые качества будущих призывников, их образовательный и физический уровень подготовки и тщательно проверяли состояние здоровья юношей, по результатам чего и устроили выводы относительно перспектив их дальнейшего прохождения военной службы в том или ином виде и роде войск отечественного войска и в составе частей других военных формирований Украины, - подчеркнул офицер.

Он также проинформировал, что в процентных показателях количество признанных полностью пригодными для военной службы составляет 75%. Остальные проходят дополнительное медицинское обследование. А еще около трех тысяч юношей не явились на комиссию по приписке без уважительных причин.

- Конечно, сведения о тех, кто уклонился от прибытия к призывным участкам, своевременно были предоставлены в райотделы внутренних дел по месту их постоянного проживания. И, в соответствии с требованиями действующего законодательства, к нарушителям должны быть применены административно-штрафные санкции, - отметил полковник Виктор Шевчук.