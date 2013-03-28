Летчики 56 вертолетного отряда в Либерии отлично выполняют задачи ООН

Экипажи на Ми-8 выполнили перевозку пакистанского миротворческого контингента и грузов в местные населенные пункты Зведру, Харпер, Барклавль, которые находятся в сотнях километров от базового лагеря украинских миротворцев. После проведения плановых регламентных работ на Ми-8 военные летчики осуществили его облет, проверив работу агрегатов, узлов и двигателя на разных высотах и ​​скоростях.

Также с площадки Гринвилл, которая находится за 230 км от основного места дислокации 56-го ОВО, пара Ми-24 осуществляла патрулирование и воздушную разведку границы Либерии с Кот-д'Ивуаром и Гвинеей. Этим самым они продемонстрировали военную силу для предотвращения пересечения границы незаконно-вооруженными формированиями и подтверждение местным жителям, что они под защитой ООН в лице украинских миротворцев. Два экипажа на вертолетах Ми-8 находились в постоянной 45-минутной готовности для выполнения задач Организации и 30-минутной готовности для проведения поисково-спасательных работ.

- Один из стандартных рабочих дней 56-го отдельного вертолетного отряда стал более интенсивным в плане количества задействованной авиатехники, что связано с проведением новых ротаций подразделений Миссий ООН в данной африканском государстве, - рассказал командир отряда военный летчик 1 класса полковник Петр Плис. - Периодические дожди не позволяют перевозить личный состав и груз автомобилями.

Всего было осуществлено 20 полетов, общий налет экипажей составил около 30 часов, перевезено более 100 человек и 770 кг груза.