Украинский офицер принял участие в тренировке канадских военных

По словам руководителя Учебного центра подполковника Марка Терио, к таким занятиям, учитывая специфику и особенности прохождения военной «масс-медийной» службы, личный состав привлекается лишь раз в год.

– За три дня такого обучения мы стараемся не только напомнить офицерам основы владения оружием, восстановить теоретические знания и практические навыки, но и повысить их уровень личного мастерства, – рассказал он.

Собственно, программа проведения полевого выхода канадского подразделения предусматривает тренировки по различным военным дисциплинам. В частности, украинский военнослужащий выполнил нормативы по разборке и сборке Browning FN 9 mm Mk I (9-мм пистолет системы Браунинга) и штурмовой винтовки Diemaco С7, упражнения учебных и зачетных стрельб, принял участие в теоретическом и практическом занятии по защите от оружия массового поражения.

– Для меня это уникальный опыт, ведь в Вооруженных Силах Украины такие мероприятия проводятся несколько иначе, – отметил майор Александр Гайн. – Здесь все занятия ведутся под руководством сержантов. Группы смешанные, то есть нет разделения по воинским званиям. В моей, например, был канадский генерал, несколько майоров, капитанов и сержантов. Инструкторы-сержанты пользуются в канадской армии непререкаемым авторитетом и наделены абсолютными властью и правами. Я сам такого не видел, но мне рассказывали, что в случае возникновения во время занятия каких-то споров, безосновательной критики, или когда кто-то без уважения отнесется к инструктору, то нарушитель сразу покинет класс и получит негативную оценку, независимо от звания и должности. Теоретические занятия проводятся в классах, атмосфера дружеская, можно сказать, даже товарищеская, что в свою очередь способствует быстрому усвоению теории.

По словам офицера, занятия по боевой подготовке происходили довольно динамично.

Украинский офицер справился со всеми нормативами.