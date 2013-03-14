Львовские курсанты приняли участие в тренировке с польскими и чешскими коллегами

В состав украинской команды, которую возглавлял заместитель начальника факультета аэромобильных войск и разведки учебного заведения подполковник Александр Ролюк, вошли курсанты Виталий Нащубский, Николай Прус и Руслан Пашкевич.

В пятидневной тренировке, кроме представителей Академии сухопутных войск, приняли участие хозяева – военные Высшей офицерской школы сухопутных войск имени Тадеуша Костюшко (город Вроцлав) и Военной Академии Чешской республики, что в городе Брно.

Темы тренировки включали в себя лыжную подготовку, операции с использованием спасательных и самодельных транспортных средств доставки пострадавшего на гору и преодоление горной местности в снежно-ледовых условиях.

Стоит также отметить, что во время тренировки участники поднялись на гору Снежку, высота которой составляет 1605 метров. Для подъема на вершину военнослужащие в полной мере использовали все имеющееся оборудование и собственные навыки, ведь покорить пик оказалось очень сложно.

Также для офицеров и курсантов было прочитаны лекции на тему горных лавин и методов поиска и спасения людей, попавших под них.

– Впервые приняв участие в Международной зимней горной тренировке, представители Академии сухопутных войск узнали много нового о горах и правила поведения во время пребывания в них. А главное, что мы продолжаем проводить совместные мероприятия с нашими коллегами, ведь еще в прошлом году начальник Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павел Ткачук и начальник Высшей офицерской школы сухопутных войск имени Тадеуша Костюшко полковник Мариуш Вятр договорились о сотрудничестве по многим направлениям. Поэтому это мероприятие стало еще одним подтверждением плодотворных взаимоотношений между учебными заведениями двух стран, – отметил подполковник Александр Ролюк.