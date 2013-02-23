Янукович поручил Кабмину выделить необходимое финансирование для нужд армии
Президент Украины согласовал и дал соответствующее поручение Кабинету Министров выделить необходимое финансирование для нужд армии на текущий год.
Об этом сообщил представителям СМИ министр обороны Украины Павел Лебедев на полигоне 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (пгт. Десна).
- Финансирование Вооруженных Сил Украины на 2013 год предусмотрено в размере 15 миллиардов гривен. Есть расчет на недофинансирование из-за кредиторской задолженности в размере 1,2 миллиарда гривен на 1 января, - рассказал Павел Лебедев.
Он подчеркнул, что бюджетом также предусмотрено финансирование, которое составляет 1 миллиард гривен на новое вооружение и полмиллиарда на ремонт.
- Также представлено и утверждено Президентом Украины дополнительное выделение около 1,8 миллиарда гривен на вооружение, - сообщил Министр обороны Украины Павел Лебедев.