Янукович поручил Кабмину выделить необходимое финансирование для нужд армии

Об этом сообщил представителям СМИ министр обороны Украины Павел Лебедев на полигоне 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (пгт. Десна).

- Финансирование Вооруженных Сил Украины на 2013 год предусмотрено в размере 15 миллиардов гривен. Есть расчет на недофинансирование из-за кредиторской задолженности в размере 1,2 миллиарда гривен на 1 января, - рассказал Павел Лебедев.

Он подчеркнул, что бюджетом также предусмотрено финансирование, которое составляет 1 миллиард гривен на новое вооружение и полмиллиарда на ремонт.

- Также представлено и утверждено Президентом Украины дополнительное выделение около 1,8 миллиарда гривен на вооружение, - сообщил Министр обороны Украины Павел Лебедев.