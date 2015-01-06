В 2015 году в ряды ВСУ мобилизуют 200 тысяч украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель Генпрокурора - Военный прокурор Украины Анатолий Матиос сегодня в Черновцах во время представления нового прокурора Черновицкой области.

«Уже могу вам сказать, что предусмотрена в течение четвертой волны мобилизация в количестве 100 тыс. человек, следующая - 50 тысяч и шестая волна - также 50 тысяч. Там есть своя технология подсчета, почему такое большое количество. Но скажу, что это очень много. 210 дней в текущем году будет происходить мобилизация на военную службу», - сказал Матиос.

По словам Черновицкого областного военного комиссара Виталия Чурая, пока военный комиссариат получил предварительное задание по мобилизации в рамках очередной, четвертой волны, которая начнется с 20 января, по которому 1400 буковинцев должны пойти в ряды Вооруженных сил, чтобы заменить своих земляков, которые воюют уже почти год.

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Как сообщал УНИАН, 20 декабря секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что мобилизация в 2015 году пройдет в три этапа и продлится с января по август.

Первый этап начнется 20 января и продлится 90 дней, второй - ориентировочно в апреле и продлится 60 дней, а третий этап начнется с июня и также будет продолжаться в течение 60 дней.

В рамках очередной волны мобилизации в ряды Вооруженных сил будут призваны танкисты, артиллеристы, десантники, пехотинцы, связисты, ремонтники, водители, механики различных систем вооружения, специалисты по вопросам логистики, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической, радиационной защиты.

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Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную военную службу.

В 2014 году было проведено три волны мобилизации.