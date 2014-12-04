За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 13 - ранены
13:19, 04 декабря 2014Армия
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За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 13 получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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Как сообщила на своей странице в соцсети начальник пресс-службы главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай, 3 декабря во время выполнения боевого задания возле поселка Сизое Станично-Луганского района 20-летний военнослужащий получил огнестрельное ранение грудной клетки.
Возле поселка Камышное Станично-Луганского района в результате взрыва, который произошел во время наезда на взрывное устройство автомобиля Cougar, 2 военнослужащего (1966, 1982 года рождения) получили телесные повреждения.
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