СНБО: Террористы обстреливают силы АТО на четырех направлениях (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, на Луганском направлении под н.п. Станица Луганская отражен еще один штурм боевиков, который они начали после минометного обстрела. На этом же направлении позиции украинских военных возле г. Счастье боевики дважды обстреляли из установок «Град» и дважды - из артиллерии и минометов. Также из «Градов» террористы четыре раза обстреляли опорные пункты сил АТО возле с. Макарово Станично-Луганского района.

В районе Бахмутовской трассы террористы обстреливали позиции под с. Сокольники и н.п. Донецкий.

На Дебальцевском направлении террористы из минометов и стрелкового оружия обстреляли позиции сил АТО возле с. Никишино и г. Дебальцево. В пригороде Горловки из реактивных установок «Град» террористы обстреляли блокпост возле с. Майорское и из минометов - опорный пункт около г. Артемово.

На Мариупольском направлении террористы обстреляли украинских военных возле сел Николаевка и Петровское.