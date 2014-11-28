"Укртрансгаз" передал Министерству обороны 541 радиостанцию

18:20, 28 ноября 2014
Армия
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Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, бесплатно передаст Министерству обороны Украины 541 радиостанцию Motorola двух моделей общей остаточной стоимостью 7,9 млн грн.

Минобороны получит 541 радиостанцию Моторола / board.com.ua

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства №1138-р от 26 ноября 2014 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

 «С целью повышения боеспособности воинских подразделений Министерства обороны согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности по бесплатной передаче Министерству обороны имущества, которое учитывается на балансе публичного акционерного общества «Укртрансгаз», - говорится в документе.

Читайте такжеАрмия получила два первых в Украине медицинских вездехода Mercedes-Benz UnimogСогласно тексту распоряжения, Минобороны получит радиостанции модели DP 3601 VHF, первичная стоимость которых колеблется в пределах от 16,1 до 17,9 тыс. грн, а остаточная – в пределах 10,2-12,8 тыс. грн. Также украинским военным будут переданы радиостанции модели DM 3601 VHF, стоимость которых оценивается в 14-15,5 тыс. грн.

 Как сообщал УНИАН, 11 ноября президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству финансов повысить финансирование Вооруженных сил Украины в 2015 году до 3% ВВП против нынешнего показателя в 1,02% ВВП.

При этом, согласно плану реформ «Стратегия -2020», Порошенко ожидает увеличения государственных расходов на армию к 2020 году до 5% ВВП против нынешнего показателя в 1,02%. В документе также отмечается, что количество профессиональных военных на 1000 жителей будет увеличено - до 7 человек, в то время как сегодня этот показатель составляет 3 человека на тысячу жителей.

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