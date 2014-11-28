"Укртрансгаз" передал Министерству обороны 541 радиостанцию
Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, бесплатно передаст Министерству обороны Украины 541 радиостанцию Motorola двух моделей общей остаточной стоимостью 7,9 млн грн.
Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства №1138-р от 26 ноября 2014 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«С целью повышения боеспособности воинских подразделений Министерства обороны согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности по бесплатной передаче Министерству обороны имущества, которое учитывается на балансе публичного акционерного общества «Укртрансгаз», - говорится в документе.
Читайте такжеАрмия получила два первых в Украине медицинских вездехода Mercedes-Benz UnimogСогласно тексту распоряжения, Минобороны получит радиостанции модели DP 3601 VHF, первичная стоимость которых колеблется в пределах от 16,1 до 17,9 тыс. грн, а остаточная – в пределах 10,2-12,8 тыс. грн. Также украинским военным будут переданы радиостанции модели DM 3601 VHF, стоимость которых оценивается в 14-15,5 тыс. грн.
Как сообщал УНИАН, 11 ноября президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству финансов повысить финансирование Вооруженных сил Украины в 2015 году до 3% ВВП против нынешнего показателя в 1,02% ВВП.
При этом, согласно плану реформ «Стратегия -2020», Порошенко ожидает увеличения государственных расходов на армию к 2020 году до 5% ВВП против нынешнего показателя в 1,02%. В документе также отмечается, что количество профессиональных военных на 1000 жителей будет увеличено - до 7 человек, в то время как сегодня этот показатель составляет 3 человека на тысячу жителей.