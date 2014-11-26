Министр обороны Литвы навестил в Киеве раненых бойцов АТО

Петр Мехед отметил, что литовские коллеги могли неоднократно наблюдать за высокопрофессиональной работой украинских военных медиков в различных миротворческих миссиях в течение многих лет.

Начальник Главного военно-медицинского клинического центра генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук, в свою очередь, рассказал о многовековой истории военной медицины и медицинского учреждения, который считается старейшим на территории Украины и основан в 1755 году.

- В госпитале за время проведения АТО пролечилось почти 3 тысячи раненых и больных военнослужащих. Важно, что около 85% раненых из зоны АТО эвакуировались самолетами, - сообщил генерал-майор Анатолий Казмирчук.

Он отметил, что для раненых военнослужащих в зоне проведения АТО развернуты два полевых госпиталя, которые уже неоднократно доказали свою эффективность. К сожалению, украинская военная медицина до боевых действий на Востоке Украины не сталкивалась с таким количеством раненых, которым нужна реабилитация. Поэтому сеть реабилитационных центров создается. В заключение беседы начальник госпиталя и министр обороны Литвы обменялись символическими подарками.

Также Юоазас Олекас посетил музей госпиталя, где ему провел экскурс в прошлое заместитель начальника госпиталя по воспитательной работе Геннадий Перов. Внимание министра обороны Литвы привлек стенд посвященный АТО, на котором разместились различные предметы из зоны боевых действий. Кроме этого, Юозас Олекас навестил раненых военнослужащих, которые лечатся в госпитале и пожелал им скорейшего выздоровления.