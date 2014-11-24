В зону АТО выехало подкрепление из Запорожья

В Запорожье, с участием представителей местных органов власти, общественных и религиозных организаций, военнослужащих местного гарнизона состоялось торжественное отправление подразделения Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины для выполнения задач в зоне проведения антитеррористической операции.

Во время проведения торжественного митинга командир воинской части заверил присутствующих, что военнослужащие достаточно подготовлены и способны выполнить все поставленные задачи.

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Представитель облгосадминистрации и ветеран Великой Отечественной войны, родные и близкие выразили военным слова благодарности и поддержки, а священнослужители благословили их на ратную службу Украинскому народу.