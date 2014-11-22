Минобороны из-за агрессии России планирует увеличить численность армии

Министерство обороны Украины планирует увеличить численность Вооруженных Сил.

Как передает пресс-служба министерства, об этом 21 ноября заявил министр обороны, генерал-полковник Степан Полторак во время встречи в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине.

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«У нас в планах есть увеличение численности Вооруженных Сил Украины, в связи с этими угрозами, которые у нас сегодня есть. И не только численности, но и оснащенности, количества вооружения и техники. Мы планируем это сделать в рамках развития Вооруженных Сил Украины в ближайшее время. Обстоятельства, которые есть сегодня в Украине заставляют нас делать это очень быстро и принимать соответствующие решения, - отметил Полторак.