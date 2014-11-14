Укроборонпром разработал новый автоматизированный комплекс разведки

Об этом сообщается на сайте концерна.

Согласно сообщению, эта система предназначена для навигационного обеспечения разведки, определения координат целей на местности и поправок для стрельбы.

«Этот разведывательный комплекс крайне необходим артиллерийским, разведывательным и другим подразделениям Вооруженных сил Украины. Вооружение украинской армии такими технологиями позволит в разы повысить эффективность применения средств поражения и сэкономит время на подготовку поражения целей», - заявляют в пресс-службе «Укроборонпрома».

Читайте такжеУкроборонпром завершает разработку двух новейших ракет «воздух-воздух» и «воздух-земля»Среди основных задач разведывательного комплекса: вычисление расстояния до объектов и углов их наблюдения, сохранение текущих координат в качестве маршрутных точек, расчеты при определении координат и высот групповых целей. Также комплекс позволяет наблюдать за полем боя и проводить оптико-электронную разведку целей.

Как сообщал УНИАН, «Укроборонпром» разработал новейший навигационный вычислитель для авиации, который дает возможность оперативно менять план полета, моментально перечисляя траекторию и характеристики его продолжительности, формировать и выдавать экипажа предупредительные и аварийные сообщения.

В ноябре «Укроборонпром» передал Вооруженным силам Украины комплексы артиллерийских вычислений для решения навигационных задач, повышения скорости выполнения приказов на поражение целей и точности огня.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.