"Укроборонпром" передал армии новые артиллерийские вычислительные комплексы

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

При этом в пресс-службе не уточнили количество и модель переданной техники.

В сообщении отмечается, что указанное оборудование позволяет артиллерийским подразделениям значительно повысить скорость выполнения приказов на поражение целей и точность огня.

Читайте также«Укроборонпром» перейдет на стандарты НАТОПо данным пресс-службы, с целью выполнения поручения президента Украины Петра Порошенко организовать обучение военнослужащих ВСУ на современном вооружении и военной технике, аналогичный комплекс также было передано Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного во Львове.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Оризон-Навигация», входящая в состав ГК «Укроборонпром», созданное в 1995 году на базе завода радиоприборов «Оризон», который с 1979 года специализировался на создании систем и приборов в сфере спутниковой навигации.

Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.