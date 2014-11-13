Информация о наступлении боевиков преждевременна - Полторак

Об этом он заявил журналистам в Киеве, передает РБК-Украина.

"Что касается наступления террористов, то эта информация преждевременная, пока сегодня не подтверждена. Но от террористов и Вооруженных сил РФ можно ожидать чего угодно, главное быть в полной готовности. Будут действия - будет реакция", - заявил Полторак.

Напомним, ранее Полторак заявил, что Украине необходимо готовиться к ведению боевых действий на Донбассе.

Читайте такжеПутин отдаст приказ войскам о наступлении на Украину в ближайшие две недели – ИлларионовИнформация о возможном наступлении боевиков появлалась и из других источников. Так, по данным журналиста Андрея Цаплиенко, наступление запланировано на воскресенье, 16 ноября.

Журналисты якобы получили эти данные от командиров боевиков, которым позвонили с телефона задержанных диверсантов.