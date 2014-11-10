Студенты Запорожского университета сдали кровь для раненых бойцов АТО

15:51, 10 ноября 2014
Армия
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Студенты Запорожского национального технического университета стали участниками благотворительной акции областной клинической больницы по сбору донорской крови для раненых бойцов из зоны АТО.

фото mil.gov.ua

Проблема донорства актуальна всегда, тем более в такое нелегкое для страны время, когда тысячи защитников Украины получают тяжелые ранения, и без поддержки доноров им не выжить, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

"Сегодня помочь предложили студенты Запорожского национального технического университета. Особенно отрадно, что данная инициатива всячески поддерживается администрацией вуза", - отметил заведующий отделением трансфузиологии областной больницы Александр Саржевский.

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