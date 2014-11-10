На Херсонщине военные пройдут флюорографию

На выполнение этого поручения будет направлена группа специалистов и выделено два передвижных флюорографа.

"Должны выявлять и предупреждать проблемы, связанные с состоянием здоровья наших солдат. Ведь только от того, насколько здоровыми физически будут военнослужащие, напрямую зависит спокойствие семей героев и обороноспособность области", - отметил Андрей Путилов.