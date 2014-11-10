На Херсонщине военные пройдут флюорографию
15:16, 10 ноября 2014Армия
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Все военнослужащие, выполняющие задачи в приграничных районах Херсонской области, по поручению председателя облгосадминистрации Андрея Путилова получат возможность пройти флюорографическое обследование.
Фото УНИАН
На выполнение этого поручения будет направлена группа специалистов и выделено два передвижных флюорографа.
"Должны выявлять и предупреждать проблемы, связанные с состоянием здоровья наших солдат. Ведь только от того, насколько здоровыми физически будут военнослужащие, напрямую зависит спокойствие семей героев и обороноспособность области", - отметил Андрей Путилов.
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