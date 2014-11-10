Защитники Мариуполя улучшают уровень тылового обеспечения военнослужащих

Так, недавно для организации помывки личного состава в местах сосредоточения, представители тыловых служб разработали полевые передвижные бани.

- Из стареньких полуприцепов мы по собственным чертежам создали весьма удобную в эксплуатации военную душевую, где одновременно смогут находиться до 14 человек. Изолированность данной конструкции позволяет долго держать высокую температуру. Отныне вместо развертывания палаток, по адресам ездить автолазня. Пока что, мы сделали две такие передвижные душевые. Однако, нашим ноу-хау заинтересовались и в других секторах зоны АТО. Поэтому, их будет их будет значительно больше, - отметил начальник группы тылового обеспечения сектора.

Очень помогли своим коллегам в Мариуполе и военнослужащие-тыловики из Николаевского гарнизона, которые сконструировали и направили в зоны АТО совсем другую по принципу полевую передвижную баню. В ней находиться вместе до 6 человек, а подогрев воды будет происходить, как от электропитания, так и от дров.

По словам офицеров тыловых подразделений одного из секторов, они постоянно совершенствуют систему обеспечения украинских воинов. При этом, с последним очень помогают региональные волонтерские организации.