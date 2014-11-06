В Минобороны рассказали о поварах, которые готовят пищу для защитников Мариуполя
Благодаря волонтерам рацион военнослужащих дополняют десертами.
На Донетчине к продовольственному обеспечению защитников Мариуполя привлечены лучшие специалисты из числа военнослужащих различных тыловых подразделений Вооруженных Сил Украины по различным направлениям обеспечения, сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, с целью избежания проблем с организацией питания личного состава в полевых местах украинских воинов созданы мобильные отделения продовольственного обеспечения.
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По словам офицеров подразделений обеспечения, к приготовлению пищи привлекаются лучшие военнослужащие из числа мобилизованных, среди которых немало опытных представителей ресторанного бизнеса и просто дипломированных поваров.
Кстати, с дополнением ежедневного рациона военнослужащих десертными продуктами активно помогает руководство Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и волонтерского объединения «Новый Мариуполь».