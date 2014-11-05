Житомиряне встретили десантников, которые вернулись с АТО

20:17, 05 ноября 2014
Армия
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В Житомире сотни людей с цветами и сине-желтыми флагами встречали своих земляков - воинов-десантников, которые выполняли боевое задание в зоне АТО.

фото mil.gov.ua

Военнослужащие находились на востоке страны с первых дней проведения АТО, в частности, освобождали Славянск и обороняли донецкий аэропорт, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

фото mil.gov.ua

"Мы встретили папу. Папа был на войне. Я очень по нему соскучилась и сделала ему открытку-сюрприз", - рассказывает маленькая дочка «крылатого пехотинца» Людмилка.

Сами военные рассказывают, что очень скучали по родным и лишь убеждают, что готовы снова вернуться на восток государства для защиты родной земли.

фото mil.gov.ua

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