Житомиряне встретили десантников, которые вернулись с АТО

Военнослужащие находились на востоке страны с первых дней проведения АТО, в частности, освобождали Славянск и обороняли донецкий аэропорт, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

"Мы встретили папу. Папа был на войне. Я очень по нему соскучилась и сделала ему открытку-сюрприз", - рассказывает маленькая дочка «крылатого пехотинца» Людмилка.

Сами военные рассказывают, что очень скучали по родным и лишь убеждают, что готовы снова вернуться на восток государства для защиты родной земли.