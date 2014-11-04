Представители военных вузов принимают участие в АТО

Из Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в зоне АТО находились специалисты, которые проходят службу на должностях преподавателей, начальников лабораторий, командиров взводов, инструкторов, водителей, механиков-водителей. Следует отметить, что 62 офицера-выпускника Академии отмечены государственными наградами. 22 выпускники Академии погибли, среди них - Герой Украины старший лейтенант Евгений Зеленский, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Непосредственно для обеспечения проведения антитеррористической операции Учебным центром Академии сухопутных войск было подготовлено более 4 тысяч человек. Для восстановления поврежденной техники и выполнения других задач было привлечено курсантов Военного колледжа сержантского состава и научно-педагогический состав кафедр. Также из Академии и структурных подразделений были переданы 89 единиц вооружения и военной техники.

Из Военной академии (г. Одесса) задачи в зоне АТО выполняли военнослужащие, работники ВС Украины, в том числе курсанты. Офицеры отдела воспитательной работы и научно-педагогические работники кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной академии в составе мобильных групп социально-психологического центра Генерального Штаба ВС Украины проводили работу в базовых лагерях и батальонных тактических группах ВС Украины.

Научно-педагогические работники Житомирского военного института имени С. П. Королева также были задействованы в АТО. По результатам участия офицеров в мероприятиях АТО предложенные предложения по улучшению подготовки специалистов и откорректировано содержание обучения по учебным дисциплинам.

А представители Военного института телекоммуникаций и информатизации во время АТО выполняли задачи по подготовке инструкторов по эксплуатации систем и комплексов связи, которые используются в АТО, подготовки мобилизационного ресурса из числа офицеров запаса, разрабатывали рекомендации относительно боевого применения транкинговых средств и спутниковых систем связи, проектирование, принимали участие в создании новой комплексной аппаратной связи, модернизации существующих аппаратных и командно-штабных машин. А также разрабатывали практические рекомендации по улучшению эксплуатации (адаптации) гражданских средств связи в полевых условиях.

Представителями Главного управления связи ГШ ВС Украины, учеными университета совместно с научно-педагогическими работниками разработаны и утверждены изменения приоритетных направлений развития системы связи до 2017 года и внесены изменения в программы учебных дисциплин по изучению транкинкових, спутниковых и зарубежных тактических систем, методов и способов информационного противоборства.

Военнослужащие и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени І.Кожедуба также приняли непосредственное участие в мероприятиях в зоне АТО. Полученные информационно-аналитические материалы и приобретенный опыт обусловили внесение изменений в 48 программ учебных дисциплин и 267 учебно-методических материалов для проведения учебных занятий.

Научно-педагогические работники кафедры тактики и общевойсковых дисциплин принимали непосредственное участие в процессе создания, общевойсковой подготовке и боевом слаживании подразделений территориальных батальонов и батальона охраны учебной авиационной бригады.

По итогам набора в 2014 году принято на 1 курс обучения 54 участника АТО, из них 11 имеют опыт боевых действий.

Преподаватели клинических кафедр Украинской военно-медицинской академии в количестве 24 человека были командированы для оказания необходимой медицинской помощи на базе ВМКЦ Северного региона, военного госпиталя (г. Днепропетровск), районной больницы г. Изюм, г. Счастье и других.

Научно-педагогические работники кафедр военной хирургии и анестезиологии работали в мобильных госпиталях по месту их расположения. Научно-педагогические работники кафедры военной терапии принимали участие в психиатрических отделениях на базе ВМКЦ регионов с острыми психологическими реакциями. Преподаватели кафедры ОМЗ прорабатывали вопросы совершенствования системы медицинского обеспечения антитеррористической операции.

Участие в АТО взяли и военнослужащие и курсанты Факультета военной подготовки Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». В мае 2014 года 6 курсантов выпускного курса за значительный вклад при проведении ремонтно-восстановительных работ в зоне АТО награждены знаками отличия Министерства обороны Украины.

В высших военных учебных заведениях и учебных подразделениях в период проведения АТО создан также около 200 мобильных групп в составе 10 - 15 человек из числа научно-педагогических работников и курсантов, которые привлекаются к выполнению задач территориальной обороны.