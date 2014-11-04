В Днепропетровском военном госпитале проходят лечение более 240 бойцов АТО

15:38, 04 ноября 2014
Армия
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В Днепропетровском военном госпитале продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь военнослужащим, прибывшим на лечение из зоны проведения антитеррористической операции.

mil.gov.ua

В настоящее время на стационарном лечении в медицинском учреждении находятся более 240 участников АТО.

Как рассказал ведущий хирург подполковник медицинской службы Евгений Герасименко, возросло количество военнослужащих, у которых обострились хронические болезни, и которые получили разного рода травмы. Поэтому на сегодня большой объем работ выполняют специалисты отделения травматологии, терапии и других структурных подразделений хирургического профиля.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи и реабилитации раненых военнослужащих врачи медицинского учреждения обеспечены всеми необходимыми медицинскими препаратами, однако нуждается в обновлении устаревшая медицинская аппаратура и материальная база.

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