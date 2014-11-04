Курсанты ХУПС имени Ивана Кожедуба посетили Норвегию

В период с 27 по 31 октября состоялся визит военнослужащих Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба в Академию Воздушных Сил Королевства Норвегия. В составе украинской делегации было 10 курсантов и 2 офицеров.

Возглавил украинскую делегацию начальник кафедры факультета радиотехнических войск ПВО полковник Геннадий Худов. Это уже 3 визит представителей университета в Норвегию в рамках международного военного сотрудничества. Основная цель четырехдневного визита представителей Вооруженных Сил Украины заключалась в обмене опытом по вопросам организации учебного процесса в академии, ознакомлении с особенностями методики преподавания по стандартам НАТО, использованием новейших информационных технологий.

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В течение нескольких дней украинские военные ознакомились с условиями учебы и быта офицеров и курсантов, участвовавших в совместных занятиях со слушателями академии. Также во время рабочих встреч обсуждались вопросы организации обучения по болонской системе, различных программ международного обмена опытом и т.д.

Харьковчане посетили Главную воздушную базу Орланд. Также представители украинской делегации провели товарищеский футбольный матч с местной командой и встречались с руководством Академии во время дружеского ужина. Кроме того, украинские военные осмотрели исторические и архитектурные достопримечательности города Трондхейм.