Черниговщина встретила бойцов АТО, вернувшихся домой

На протяжении полугода военнослужащие данного подразделения выполняли боевые задачи на востоке Украины. Свыше трех месяцев они находились в боевом контакте с незаконными вооруженными формированиями в одной из самых горячих точек АТО - вблизи населенных пунктов Станица Луганская и Счастье на Луганщине.

На железнодорожную станцию «Чернигов-Северный» личный состав батальона прибыл со штатным оружием и техникой. По народному обычаю и в знак уважения к украинских защитников, девушки в народном костюме вручили им хлеб и соль. Бойцов торжественно встретили сотни черниговцев, волонтеры, представители общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления. Жители областного центра, родные и близкие бойцов скандировали лозунги «Героям нашим слава!», «Спасибо за отвагу!», «Вы, бойцы славной земле!» «Вами гордится Украина!».

Личный состав батальона успешно выполнил поставленные задачи. Это подразделение будет восстанавливать свою боеспособность, личный состав будет иметь возможность отдохнуть и дальше продолжит военную службу.

Во время выполнения боевых задач батальон потерял девятерых воинов-героев, которые отдали свою жизнь, отстаивая независимость и территориальную целостность Украины. Память об их героических поступках в зоне боевых действий будет вечно жить в сердцах жителей Северского края.

После торжественного приема военнослужащие батальона разгрузили военную технику и совершили марш к месту постоянной дислокации в определенный район.