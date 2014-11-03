В Национальном университете обороны командиры передают опыт слушателям

В Национальном университете обороны им. И. Черняховского проходят подготовку 172 слушателя - участники АТО. Из них 20 обучающихся на оперативно-стратегическом уровне подготовки и 152 - на оперативно-тактическом, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

В университете организована системная работа по оперативному реагированию на изменения форм и способов применения войск (сил) и своевременного внесения корректив в учебно-воспитательный процесс. На каждой кафедре сформирован и оперативно пополняется фонд информационных материалов об опыте применения Вооруженных Сил в АТО. За время проведения АТО в выполнении задач в зоне операции приняли участие свыше 70 научных и научно-педагогических работников. На основе полученного в АТО опыта, в первую очередь аккумулированного командирами - слушателями высшего военного учебного заведения, были внесены изменения в содержание 97 учебных дисциплин, переработано 172 лекции и 209 учебных занятий других видов. Общий объем учебных занятий, на которых изучается опыт и уроки антитеррористической операции, составляет более чем 1000 учебных часов.

В перечень тем магистерских работ, запланированы к разработке слушателями в 2014-2015 учебном году, внесены 274 темы, которые связаны с изучением опыта применения ВСУ, разработкой обоснованных рекомендаций по совершенствованию подготовки, применения, управления и всестороннего обеспечения ВС Украины, так и Сектора безопасности и обороны в целом в современных условиях.