На Донбасс из РФ прибыли две колонны техники и военные, одетые в форму "казаков"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«По оперативным данным, зафиксирован рост активности боевиков и российских войск накануне так называемых выборов, которые террористы планируют организовать 2 ноябре», - отметил он.

Читайте такжеВ СНБО заметили повышение активности боевиков после выборов (карта АТО)

«Отмечены переброски российских подразделений из Ростовской области в районы Донецка и на юг области», - добавил Лысенко.

«Личный состав россиян получил приказ сдать все личные вещи, в т.ч. документы, шевроны и предметы, которые их идентифицируют. Зафиксировано прибытие двух колонн российской техники и личного состава, одетого в казачью форму», - отметил секретарь СНБО.