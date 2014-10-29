На Донбасс из РФ прибыли две колонны техники и военные, одетые в форму "казаков"
На Донбасс из России прибыли две колонны техники и личный состав, одетый в форму «казаков».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«По оперативным данным, зафиксирован рост активности боевиков и российских войск накануне так называемых выборов, которые террористы планируют организовать 2 ноябре», - отметил он.
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«Отмечены переброски российских подразделений из Ростовской области в районы Донецка и на юг области», - добавил Лысенко.
«Личный состав россиян получил приказ сдать все личные вещи, в т.ч. документы, шевроны и предметы, которые их идентифицируют. Зафиксировано прибытие двух колонн российской техники и личного состава, одетого в казачью форму», - отметил секретарь СНБО.