В Киеве состоялись торжества по случаю 70-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков

В мероприятии приняли участие министр социальной политики Людмила Денисова, заместитель министра обороны - руководитель аппарата Петр Мехед, председатель Государственной службы по делам ветеранов и участников АТО Артур Деревянко, представители общественных организаций ветеранов и инвалидов войны, узников-жертв нацизма, участников боевых действий, ветеранов военной службы и правоохранительных органов, политических узников и репрессированных, представители ветеранских организаций, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Людмила Денисова передала участникам торжеств слова приветствия от президента - верховного главнокомандующего вооруженными силами Петра Порошенко, премьер-министра Арсения Яценюка и от имени правительства. Обращаясь к ветеранам, она выразила им благодарность за активную жизненную позицию в защите независимости и территориальной целостности Украины, военно-патриотическое воспитание молодежи, неоценимый опыт.

Заместитель министра обороны - руководитель аппарата Петр Мехед от имени руководства оборонного ведомства пожелал ветеранам крепкого здоровья и мирного неба над головой.

"В этот знаменательный день мы отдаем дань уважения всем тем, кто в жестокой битве боролся за нашу свободу, кто защищал родную украинскую землю, кому все мы обязаны освобождением от фашизма! В сердце каждого украинца жива память о миллионах мужественных и несокрушимых украинцев, об их жертвенности во имя своего народа и родной земли. Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за счастливое будущее своих потомков. Так случилось, что эту знаменательную дату мы встречаем с оружием в руках. Нынешние защитники Украины достойно продолжают героические традиции фронтовиков. Военнослужащие вооруженных сил Украины - участники антитеррористической операции бок о бок с бойцами Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, представителями других силовых структур самоотверженно выполняют конституционный долг, проявляют мужество и героизм, демонстрируют высокий профессионализм, патриотизм и преданность Украине, отстаивая ее независимость и территориальную целостность в условиях террористической угрозы на востоке страны", - подчеркнул заместитель министра обороны.

Петр Мехед от имени руководства оборонного ведомства вручил ветеранам грамоты и благодарности.

Завершились торжества праздничным концертом.