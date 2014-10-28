Красный Крест провел семинар для военнослужащих ВС ВСУ

Сегодня, 28 октября, в Виннице завершается двухдневный семинар по вопросам Интеграции международного гуманитарного права в процессе принятия решений во время применения войск (сил) для офицеров Воздушных Сил ВС Украины, организованный Международным комитетом Красного Креста совместно с Командованием Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Основной целью семинара было ознакомить офицеров с деятельностью МККК в Украине и обратить внимание на порядок взаимодействия военнослужащих с представителями делегации Международного комитета Красного Креста в зоне проведения АТО.

Читайте такжеВ Украине впервые проходит ориентационный курс общей политики безопасности и обороны ЕС

- Наша организация предоставляет медикаменты и материалы медицинского назначения больницам, людям, раненым в ходе вооруженных столкновений в восточных областях страны, посещает лиц, содержащихся под стражей, и поддерживает деятельность Украинского Общества Красного Креста по оказанию первой помощи. МККК сотрудничает с Министерством обороны и Министерством внутренних дел по вопросам имплементации норм международного гуманитарного права в их процедуры принятия решений при осуществлении оперативной деятельности, - отметил руководитель программы сотрудничества с Международным комитетом красного креста Вадим Корсинов.

Основная делегация МККК находится в Киеве, где постоянно работают 25 сотрудников, а также три офиса: в Донецке, Харькове и Одессе. Организация усиливает свое присутствие в этих городах на востоке страны, чтобы можно было более эффективно решать гуманитарные вопросы, возникающие в связи с обстановкой в восточной Украине.