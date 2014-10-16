В Виннице матери и жены бойцов АТО перекрыли центр города, требуя ротации

Как передает корреспондент УНИАН, матери и жены военных, держа плакаты с надписями: «Требуем ротации 9-го батальона», ходили по пешеходному переходу и требовали ротации для своих мужей и сыновей.

В то же время в центре города образовался автомобильный затор в обе стороны.

Позже к протестующим вышел первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Андрей Гыжко, который прервал встречу с делегацией посольства США и пригласил всех участников протеста к себе для разговора.

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Женщины освободили перекрытую улицу и всей делегацией поднялись с ним в зал заседаний облгосадминистрации. К ним также вызвали представителей Винницкого областного военного комиссариата.

В зале женщины повторили свои требования по возвращению мобилизованных мужчин домой. Заместитель военкома убедил их, что 9-й батальон в ближайшее время должны вывести из зоны АТО для восстановления боеспособности.