Украинские военные отшлифовывают свое мастерство на полигоне (фоторепортаж)

На Житомирщине, в центре подготовки подразделений, продолжают совершенствовать свое мастерство военнослужащие 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В течение недели боевую способность приобретают офицеры управления 8 армейского корпуса и подразделения 30 отдельной механизированной бригады.

Одновременно на разных огневых участках военнослужащие выполняют упражнения из стрелкового оружия, ручных и автоматических гранатометов, зенитных установок и т.п.

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По словам командира 8 армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенанта Петра Литвина, во время выполнения мероприятий по восстановлению боеспособности являются обязательными постоянные тренировки по выполнению упражнений огневой, тактической и тактико-специальной подготовки непосредственно в полевых условиях.

- Сейчас управление 8 армейского корпуса вышло из состава сил антитеррористической операции, которая продолжается на востоке Украины, и проводит мероприятия по восстановлению боеспособности. Многие офицеры имеют боевой опыт, но свои навыки нужно постоянно наращивать и совершенствовать, - отметил генерал-лейтенант Петр Литвин.