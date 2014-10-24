В Киеве состоялась Международная научная конференция, посвященная освобождению Украины от нацистов

Организаторами выступили Институт истории Украины НАН Украины, Мемориальный комплекс «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Пленарное заседание открыл директор Института истории Украины НАН Украины, доктор исторических наук, профессор, академик НАН Украины Валерий Смолий.

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Во время конференции состоялась презентация научно-документального издания «Украина. Хроника освобождения: исследования, документы, свидетельства» и научно-документального издания Тамары Вронской и Александра Лысенко «Тюремный мартиролог оккупационного режима: надписи на стенах нацистских казематов».

Присутствующие обсудили историографию, источники и методологию истории Украины периода Второй мировой войны, международные отношения в военное время, боевые действия на украинском театре войны, нацистский оккупационный режим на территории Украины, движение Сопротивления и украинское движение за независимость, общественно-политические и экономические процессы и проблемы исторической памяти и т.п.

Ранее УНИАН сообщал, что украинские историки не хотят, чтобы День Победы "приватизировали" пророссийские политики.