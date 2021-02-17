Ли Соль Чжу часто сопровождала своего мужа на крупных публичных мероприятиях, однако с января 2020 года ее не видели.

Фотографии Ли Соль Чжу, жены северокорейского лидера Ким Чен Ына, впервые за более чем год появились в государственных СМИ КНДР.

Вместе со своим мужем женщина посетила концерт в Пхеньяне по случаю дня рождения покойного отца Кима и бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, сообщает агентство Reuters.

Читайте такжеВ КНДР чиновники внезапно стали ходить в масках: что произошло (фото)Ли часто сопровождала Кима на крупных публичных мероприятиях, однако с января 2020 года не появлялась на людях, что вызывало предположения относительно ее здоровья и даже возможной беременности.

По информации Национальной службы разведки Южной Кореи, Ли избегает крупных мероприятий из-за ситуации с коронавирусом, и проводит время со своими детьми. В разведке считают, что пара имеет троих детей.

Агентство также обращает внимание на то, что все люди на новых опубликованных фото без масок и не соблюдают дистанцию. Северная Корея официально пока не подтвердила ни одного случая COVID-19 в стране. Однако южнокорейская разведка заявляет, что вспышку заболевания нельзя исключать.

Кто такая жена Ким Чен Ына:

Впервые об узаконенных отношениях лидера Северной Кореи и Ли Соль Чжу средства массовой информации КНДР сообщили 25 июля 2012 года. Супруги начали появляться на публике за несколько недель до этого.

Ли, возможно, 31-36 лет. Она родилась в семье преподавателя и врача, окончила университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне.

В 2005 году женщина посещала Южную Корею вместе с группой поддержки северокорейской делегации во время Чемпионата Азии по легкой атлетике в Инчхоне.

Предполагается, что Ким Чен Ын женился на ней в 2009 году, а в 2010 или 2011 Ли родила главе КНДР первого ребенка.

Некоторые обозреватели считают, что именно Ли могла повлиять на ослабление требований к внешнему виду женщин в Северной Корее: им разрешили носить брючные костюмы, джинсы, черные колготки, туфли на платформе и каблуках. Кроме того, женщинам разрешили ездить на велосипедах.

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Перевод: Катерина Комолова